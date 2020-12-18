В Югре поймали нарушителя правил охоты

В районе деревни Батово Ханты-Мансийского района сотрудниками Природнадзора пойман браконьер. Нарушителя закона, регулирующего правила охоты, рыболовства и другие виды пользования объектами животного мира, задержали с поличным. Горе-охотник вышел в лес, не имея специального разрешения на добычу пушных животных. Участники рейда изъяли добычу – две особи соболя, и орудие охоты (капканы).

«В отношении установленного физического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 1.2 и 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ, по которым предусмотрено наказание в виде лишения права охоты на срок от одного до двух лет. Так же нарушителю придется оплатить ущерб, нанесенный объектам животного мира», – поясняют в окружном ведомстве.