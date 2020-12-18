Госавтоинспекция предупреждает: из-за снегопада на дорогах Югры стало опасно

Из-за снегопада, метели, перепада температур и ночных заморозков на дорогах Югры сейчас не самая лучшая обстановка. Гололедица и плохая видимость требуют от водителей особенной концентрации, предупреждают в окружном управлении ГИБДД

«Рекомендуем водителям быть особенно внимательными и острожными. При движении воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров; постоянно следить за исправностью световых приборов и стеклоочистителей. Пешеходам настоятельно рекомендуется снимать капюшоны и наушники при переходе проезжей части. Если неприятность в дороге все-таки случилась, необходимо сообщить о проблеме в дежурную часть окружной Госавтоинспекции по телефонам 8(3467) 398-702 или 8(3467) 326-788», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Уралуправтодоре сообщили, что из-за неблагоприятной погоды в регионе на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог. На трассы вышли комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. «Уважаемые водители, просим вас отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин», – предупредили в учреждении.

Стоит отметить, что небольшой снег ожидается и на выходных. Кроме того, уже этой ночью местами столбики термометров опустятся до -30 ºС.