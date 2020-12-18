Жителю Югорска пообещали большие материальные выплаты, но платить пришлось ему

Пенсионер из Югорска доверился лжеследователю и потерял 653 500 рублей. Мужчине обещали материальные выплаты.

Как рассказал сам потерпевший, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником Следственного комитета Российской Федерации. Аферист сообщил, что югорчанину полагаются материальные выплаты в размере 450 тысяч рублей за приобретение лекарственных препаратов, но сначала необходимо связаться с Центральным банком по указанным телефонам.

Лжепредставитель ЦБ РФ пояснил старику, что необходимо внести пошлину в размере 13 500 рублей. На этом злоумышленники решили не останавливаться: под разными предлогами они продолжали выманивать деньги у мужчины. Свои выплаты пенсионер так и не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – подчеркнули в УМВД Югры.