Департамент здравоохранения Югры провел пресс-конференцию по вопросам вакцинации от коронавируса

На пресс-конференции, посвященной вакцинации от COVID-19, глава Депздрава Югры рассказал о своем самочувствии после прививки. Ранее siapress.ru сообщал, что Алексей Добровольский привился от коронавируса в прямом эфире: «Три дня прошло после введения первого компонента вакцины. Состояние стабильное: нет ни повышения температуры, ни каких-либо жалоб. Я себя ощущаю абсолютно здоровым».

Есть те, кто уже перенес второй компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак» - вводить его положено через 21 день после первой инъекции.У некоторых наблюдалась реакция в виде повышения температуры до 37 °C и болезненных ощущений в месте укола, что, по словам врачей, свидетельствует о выработке антител.

Особенно готовиться к процедуре не нужно. Однако вакцину нужно ставить будучи здоровым. В течение месяца перед уколом не должно быть никаких острых заболеваний. Обязательно прохождение медицинского осмотра у врача.

«Сегодня в округ поступило более 1300 доз вакцины – это два компонента в полном объеме. И привиты уже 707 жителей Югры. Кто-то только первым, часть из них – уже вторым компонентом вакцины. Вакцинация проходит в семи медицинских учреждениях Нижневартовска, Сургута, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Мы идем на увеличение: в течение ближайшей недели – десяти дней мы рассчитываем полностью использовать поступившую вакцину», – рассказал главный врач региона.

Большая партия ожидается в начале следующего года. Речь идет о десятках тысяч доз. А список учреждений в регионе, где можно будет поставить укол, расширится до 27.

Кроме того, Минздрав определил категории людей, кому в первую очередь необходимо прививаться. К первому уровню относятся медики, педагоги, социальные работники, сотрудники многофункциональных центров, люди с хроническими заболеваниями (бронхо-легочной, сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и ожирение). К приоритетам второго уровня относятся работники организаций транспорта, энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов пунктов пропуска через государственную границу, вахтовики, военнослужащие, работники организаций сферы услуг и волонтеры. К третьему уровню приоритета относятся муниципальные служащие, студенты старше 18 лет, и призывники.

Алексей Добровольский подчеркнул, что вакцинация проводится только на добровольной основе, но глава Депздрава предполагает, что в скором времени последуют ограничения для непривитых граждан, к примеру, на посещение массовых мероприятий.

Главный врач БУ Югры «Окружная клиническая больница» Елена Кутефа добавила, что: «никаких юридических оснований ни у одного работодателя препятствовать продолжению работы сотрудника, который отказался от прививки, быть не может. Наше дело только разумно предложить, создать условия для удобства для вакцинации сотрудников. Никаких гонений по отношению к работникам Окружной клинической больницы и других медучреждений, я думаю, не будет. Между тем, у нас есть лист ожидания: мы ждем очередную партию, и есть люди, которые уже подготовились к вакцинации. Это не только наши сотрудники, но и другие медработники Ханты-Мансийска».