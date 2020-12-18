16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3155   EUR  89,8262  

Новости

Больше новостей
Какой вопрос Путину вам кажется более интересным?
Комментировать
0
Как вы оцениваете идею сдерживания цен на продукты правительством РФ?
Комментировать
3
Ваше отношение к работе Владимира Путина в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Натальи Комаровой в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Вадима Шувалова в 2020 году...
Комментировать
0
Больше опросов

​«Югра-Экология» обещает бизнесменам рассрочку по долгам за заключение договора на обращение с ТКО

Бизнесменам Югры предлагают рассчитаться по долгам за мусор в рассрочку

​«Югра-Экология» обещает бизнесменам рассрочку по долгам за заключение договора на обращение с ТКО
Фото: yugra-ecology.ru

«Югра-Экология» продолжает работу с предпринимателями, которые до сих пор не заключили договор с регоператором или по другим причинам не платят за обращение с отходами. Регоператор запустил акцию «Рассрочка на долги» – бизнесменам предлагают погасить задолженность за 12 месяцев. Но для этого необходимо подать заявление на заключение договора и оплатить не менее десяти процентов от задолженности.

«Для каждого предпринимателя условия соглашения будут рассматриваться индивидуально. При обращении на эл.почту info@yugra-ecology.ru специалист регоператора подготовит проект документа и согласует удобные для обеих сторон условия рассрочки, – рассказали в пресс-службе компании и подчеркнули, – Напомним, что регоператор уже начал активную претензионно-исковую деятельность. Арбитражным судом ХМАО-Югры удовлетворены десятки исков АО «Югра-Экология» к потребителям на сумму свыше 37 000 000 рублей».

Ранее сообщалось, что 92 процентов юридических лиц округа заключили договор с «Югрой-Экологией» на услугу «обращение с ТКО». Остальных не устраивают утвержденные для их предприятий нормативы накопления отходов. При этом ежемесячно производятся начисления, вне зависимости от оформления договора в письменной форме.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:25, просмотров: 170, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 2859
  2. ​Погибшая под колесами автобуса 82-летняя сургутянка не успела отойти на безопасное расстояние 1273
  3. ​Центр ХМАО накроет сильный снегопад 927
  4. ​На улицах Нижневартовска установят камеры, которые будут распознавать марку и цвет автомобиля 851
  5. ​Болеют ли повторно коронавирусом в Югре? Депздрав и Роспотребнадзор разошлись во мнениях 720
  6. ​Utair подсчитала убытки за девять месяцев 2020 года 692
  7. ​Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году 688
  8. ​Эксперты «Этажи»: На загородный рынок надвигается постновогодний спрос и повышение цен 678
  9. ​Появились новые подробности смертельного ДТП с автобусом в Сургуте 594
  10. На пост главы города претендует сотрудник «Сургутнефтегаза» 569
  1. ​Непонятно это все 11821
  2. ​Четвертым претендентом на пост главы Сургута стал скандальный оппонент администрации 6967
  3. ​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города 6659
  4. «Звон», «Музыкант», «Ночная птица». Чем нам запомнится Андрей Сапунов 6191
  5. ​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова 5477
  6. ​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры 4523
  7. ​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию 3991
  8. ​Департамент здравоохранения Югры прокомментировал ситуацию с выплатами врачам в сургутской поликлинике №2 3975
  9. «Анну Томазову назначили врио главы в пику команде Шувалова» 3753
  10. ​Жители Нижневартовска выбрали, какие дороги в первую очередь отремонтируют в 2021 году 3455
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22014
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 18154
  3. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 15301
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 15223
  5. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 12409
  6. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 12094
  7. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 12092
  8. ​Непонятно это все 11821
  9. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 11028
  10. Три жителя Нефтеюганска пострадали в ДТП 10196

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика