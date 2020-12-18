Бизнесменам Югры предлагают рассчитаться по долгам за мусор в рассрочку

«Югра-Экология» продолжает работу с предпринимателями, которые до сих пор не заключили договор с регоператором или по другим причинам не платят за обращение с отходами. Регоператор запустил акцию «Рассрочка на долги» – бизнесменам предлагают погасить задолженность за 12 месяцев. Но для этого необходимо подать заявление на заключение договора и оплатить не менее десяти процентов от задолженности.

«Для каждого предпринимателя условия соглашения будут рассматриваться индивидуально. При обращении на эл.почту info@yugra-ecology.ru специалист регоператора подготовит проект документа и согласует удобные для обеих сторон условия рассрочки, – рассказали в пресс-службе компании и подчеркнули, – Напомним, что регоператор уже начал активную претензионно-исковую деятельность. Арбитражным судом ХМАО-Югры удовлетворены десятки исков АО «Югра-Экология» к потребителям на сумму свыше 37 000 000 рублей».

Ранее сообщалось, что 92 процентов юридических лиц округа заключили договор с «Югрой-Экологией» на услугу «обращение с ТКО». Остальных не устраивают утвержденные для их предприятий нормативы накопления отходов. При этом ежемесячно производятся начисления, вне зависимости от оформления договора в письменной форме.