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​Когда начнется массовая вакцинация югорчан от коронавируса, кому будут ставить и сколько дней нужно не пить

Департамент здравоохранения Югры ответил на несколько вопросов о вакцинации от коронавируса

​Когда начнется массовая вакцинация югорчан от коронавируса, кому будут ставить и сколько дней нужно не пить
Фото siapress.ru

В первом квартале 2021 года (ориентировочно – в феврале) стартует массовая вакцинация югорчан от коронавируса. Такие данные приводит окружной департамент здравоохранения. Пока в регион поступило немногим более 1300 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» (по сути это «Спутник V»), которыми в приоритетном порядке прививают медиков, работающих в «красной зоне». Следующие в очереди – учителя и социальные работники. При этом вакцинация проходит на строго добровольной основе.

Нужно ли прививаться тем, кто переболел? На это в Депздраве отвечают: «Сначала необходимо сдать анализы на антитела. Наличие определенного числа единиц иммуноглобулинов G в крови пациента будет иметь решающее значение при определении показаний к вакцинации».

При этом есть противопоказания – возраст до 18 и после 60 лет, беременность и кормление грудью, аллергия на компоненты вакцины. Все эти факторы будет оценивать врач, но и вам, если решите прививаться, следует изучить инструкции по применению «Гам-Ковид-Вака» с точки зрения противопоказаний. Что касается людей старше 60 лет – то им пока лучше воздержаться от этой вакцины, так как нужно дождаться результатов дополнительных клинических исследований (об этом же сказал на своей пресс-конференции президент Владимир Путин, объясняя, почему он сам не поставил отечественную прививку).

Многих волнует вопрос – сколько нужно воздерживаться от употребления алкоголя до и после вакцинации (недавно вице-премьер Татьяна Голикова всех напугала, сказав о необходимости не пить более 40 дней). Депздрав Югры успокаивает – и рекомендует ограничить спиртное за три дня до и в течение трех дней после укола.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 113, комментариев: 0
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