В Югре зарегистрировано 489 летальных исходов от коронавируса

Еще три пациента, проходивших лечение от коронавируса в Югре, не смогли победить болезнь. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 489 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне выявили 227 новых случаев заражения. Состояние 157 пациентов тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 303 человека, за весь период пандемии – 34 262 югорчанина.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Радужном и Нижневартовском районе.