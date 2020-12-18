На территории ХМАО накануне выявили 227 новых случаев заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 227 местных жителей. За весь период пандемии заразились 38 386 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 32;

Ханты-Мансийск – 27;

Нефтеюганск – 19;

Нижневартовск – 17;

Сургутский район – 15;

Нягань – 13;

Мегион – 12;

Урай – 12;

Пыть-Ях – 10;

Советский район – 10;

Октябрьский район – 9

Когалым – 8;

Кондинский район – 7;

Покачи – 6;

Югорск – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Белоярский район – 5;

Лангепас – 4;

Березовский район – 4;

Нижневартовский район – 3;

Радужный – 2.

«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 60 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 205 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 157 пациентов тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.