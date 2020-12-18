На территории ХМАО накануне выявили 227 новых случаев заболевания COVID-19

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 227 местных жителей. За весь период пандемии заразились 38 386 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 32;
- Ханты-Мансийск – 27;
- Нефтеюганск – 19;
- Нижневартовск – 17;
- Сургутский район – 15;
- Нягань – 13;
- Мегион – 12;
- Урай – 12;
- Пыть-Ях – 10;
- Советский район – 10;
- Октябрьский район – 9
- Когалым – 8;
- Кондинский район – 7;
- Покачи – 6;
- Югорск – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Белоярский район – 5;
- Лангепас – 4;
- Березовский район – 4;
- Нижневартовский район – 3;
- Радужный – 2.
«На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 60 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 205 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 157 пациентов тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.