Югорчан, лишенных родительских прав, смогут выселять из жилья в пользу детей

В Югре разработана законодательная инициатива, которая позволит обеспечивать сирот жильем за счет родителей, которые ранее были лишены родительских прав. Для этого последних будут через суд выселять из жилья, где ранее был зарегистрирован ребенок, и предоставлять им иное жилое помещение по договору социального найма.

«Департаментом социального развития в целях совершенствования деятельности по защите жилищных прав детей разработана норма, позволяющая в судебном порядке добиться выселения лиц, лишенных родительских прав, из жилого помещения, в котором ранее проживал ребенок. Это решение позволит ребенку при достижении совершеннолетия вернуться в свое законное жилье без необходимости совместного проживания с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни», – пояснила губернатор Наталья Комарова.

Необходимые изменения внесены в закон «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе». Их одобрили члены окружного правительства. Документ направлен для рассмотрения депутатам регионального парламента, сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.