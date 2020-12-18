Житель Лангепаса убил собственную мать: она упрекала сына в убийстве отца

Житель Лангепаса хладнокровно зарезал собственную мать: женщина стала высказывать пьяному сыну претензии из-за убийства отца, которое случилось в 2008 году, поэтому мужчина схватился за нож.

Инцидент произошел 16 декабря 2020 года. Югорчанин не захотел терпеть нравоучения и таким жестоким способом решил проучить пенсионерку. Он ударил ее ножом в грудь. Спустя четыре часа лангепасец сам сообщил о смерти матери силовикам, предварительно допив алкоголь.

Ранее подозреваемый уже отбыл 10 лет в тюрьме за убийство родителя. Теперь мужчина ждет очередного суда. Расследование продолжается.