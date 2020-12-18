В ХМАО число киберпреступлений выросло на 70 процентов

За 11 месяцев 2020 года жители Югры перевели мошенникам более 470 миллионов рублей. Зарегистрировано 6,3 тысячи преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. По сравнению с таким же периодом прошлого года их количество увеличилось на 70 процентов, констатируют в УМВД Югры.

«Банк России совместно с правоохранительными органами ведет активную работу по противодействию кибермошенничеству: в первом полугодии 2020 года заблокированы более 9700 телефонных номеров и свыше 4700 мошеннических сайтов. Но наши граждане часто сами нарушают элементарные правила «финансовой гигиены» и лишаются средств из-за собственной беспечности и доверчивости», – отметил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

Эксперты просят югорчан соблюдать простые правила финансовой безопасности: никому не сообщать данные банковской карты (ПИН-код, CVV/CVC-коды, кодовое слово и одноразовые пароли), не доверять незнакомым людям и всегда проверять информацию, не переводить деньги авансом, до получения услуги или товара, не отвечать на СМС с незнакомых номеров, не переходить по ссылкам в подозрительных письмах, установить на компьютер и телефон антивирус.

На рост количества онлайн-мошенничеств повлияла и пандемия коронавируса. Люди стали чаще совершать покупки онлайн. Объем операций, совершенных жителями тюменского региона с использованием интернета, в первом полугодии 2020 года вырос в шесть раз.