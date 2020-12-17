На Югру надвигается снежная метель и похолодание

В пятницу, 18 декабря, в центральных районах Югры ожидается сильный снегопад. Консультация о неблагоприятном погодном явлении опубликована на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью опустится до -10,-15 °С, при прояснениях -16,-21 °С, завтра днем составит -7,-12 °С, в северных районах -13,-18 °С.

На выходных ожидается похолодание. В субботу, 19 декабря, ночью -17,-22 °С, при прояснениях -23,-28 °С, днем -17,-22 °С, по северо-западу -11,-16 °С. В воскресенье, 20 декабря: ночью -20,-25 °С, по северо-западу -14,-19 °С, по востоку -26,-31 °С, днем -11,-16 °С.

Сургут в пятницу накроет сильный снегопад, а в субботу ожидается похолодание – до -29°С.

Дорожники попросили водителей быть внимательнее на трассах. «На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог. Для предотвращения гололеда и снежного наката будет задействована дорожная техника, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Уважаемые водители, просим вас отнестись к процессу снегоуборки с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и не создавать помех для спецмашин», – сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».