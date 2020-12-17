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​Владимир Путин обсудил с членами «Единой России» работу партийных волонтеров в больницах страны

В Югре волонтеры из «Единой России» помогают врачам горячими обедами и транспортом

​Владимир Путин обсудил с членами «Единой России» работу партийных волонтеров в больницах страны
Кадр из видео kremlin.ru

Добровольческая помощь во время пандемии стала одной из тем большого разговора Владимира Путина с активистами «Единой России». Представители партии власти в разных регионах страны активно включаются в волонтерское движение – например, в Чувашии из 1000 добровольцев, которые работают на приеме звонков и развозе лекарств, 600 – это депутаты разных уровней (от районных до республиканских). «Если людям нужно, чтобы они были рядом в этот момент в любом качестве, они будут рядом в этот момент в любом качестве», – подчеркнула депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова.

При этом единороссы работают в связке с другими общественными и волонтерскими организациями – ОНФ и созданным в период коронавируса федеральным добровольческим движением «Мы Вместе». К слову, клуб «Мы Вместе» недавно открылся и в Югре.

Подобный опыт помощи врачам распространен по всей России – представители партии власти помогают развозить лекарства, принимать звонки, заполнять документы, некоторые работают в «красной зоне».

«Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми, работа на местах – это повод провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны», – сказал по этому поводу Владимир Путин.

В Югре представители «Единой России» поддерживают врачей горячими обедами, транспортом, необходимыми вещами. При этом важно не конкретное получение материальных благ, а внимание и ощущение плеча. Например, медсестра поликлиники №1 Наталья Гордиенко в интервью «СТВ» признавала, что очень приятно получать горячие обеды, так как дома нет времени готовить, и поддержка со стороны волонтеров помогает и повышает работоспособность.

Аналогичного мнения придерживается директор хозяйственной части Сургутской городской клинической поликлиники №2 Сергей Возьный в разговоре с депутатом думы Югры Ринатом Айсиным: «Врачи очень довольны, они чувствуют поддержку, и им это действительно нужно в это трудное время, когда работа начинается в 8-9 утра и последние бригады завершают поездки к часу ночи».

В целом в Югре волонтерское движение резко активизировалось на фоне пандемии. В итоге 177 добровольцев региона получили награды от президента за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом. К помощи медикам и соцслужбе подключилась даже губернатор Наталья Комарова, которая лично обзвонила 700 пожилых людей с вопросами о самочувствии и необходимой помощи.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 247, комментариев: 0
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