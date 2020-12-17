Шесть ледовых переправ в Югре готовы к эксплуатации

В Югре открыли ледовые переправы – намного раньше, чем ранее заявляли в правительстве региона. Так, для проезда на авто теперь доступны зимники через реки Ятрия и Щекурья у села Саранпауль в Березовском районе, на реке Ендырская (автозимник д. Белогорье – п. Луговской) и одна на протоке Большая Неулева (подъезд к с. Зенково). Также запущена переправа технологического назначения. Разрешенная грузоподъемность ледовых дорог – 10 тонн.

«Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу обращается к югорчанам с настоятельной просьбой строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами, что позволит избежать провалов под лед и несчастных случаев с людьми», – отметили в пресс-службе МЧС Югры.