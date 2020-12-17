За весь период пандемии умерло 486 югорчан

В Югре пять человек скончались от коронавируса за сутки. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 486 пациентов. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день диагноз был подтвержден у 229 человек. Состояние 154 пациента тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 240 человек, за весь период пандемии – 33 959 югорчан.

Больше всего новых случаев обнаружено в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Белоярском районе.