В Югре за сутки выявили 229 новых случаев заболевания COVID-19

Число болевших коронавирусом за весь период югорчан перевалило за 38 тысяч. За сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Информацию об этом предоставил оперштаб.
Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах региона:
- Сургут – 31;
- Нижневартовск – 24;
- Ханты-Мансийск – 23;
- Нягань – 19;
- Нефтеюганск – 16;
- Сургутский район – 12;
- Советский район – 11;
- Когалым – 10;
- Нефтеюганский район – 9;
- Мегион – 9;
- Урай – 8;
- Лангепас – 8;
- Октябрьский район – 7;
- Покачи – 7;
- Пыть-Ях – 6;
- Югорск – 5;
- Кондинский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Радужный – 4;
- Березовский район – 4;
- Белоярский район – 3.
«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 154 пациента тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.