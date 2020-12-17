16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4201   EUR  89,3229  

Новости

Больше новостей
Как вы оцениваете идею сдерживания цен на продукты правительством РФ?
Комментировать
3
Ваше отношение к работе Владимира Путина в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Натальи Комаровой в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Вадима Шувалова в 2020 году...
Комментировать
0
Больше опросов

Количество ковид-пациентов в Югре за весь период пандемии превысило 38 тысяч

В Югре за сутки выявили 229 новых случаев заболевания COVID-19

Количество ковид-пациентов в Югре за весь период пандемии превысило 38 тысяч
фото: siapress.ru

Число болевших коронавирусом за весь период югорчан перевалило за 38 тысяч. За сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах региона:

  • Сургут – 31;
  • Нижневартовск – 24;
  • Ханты-Мансийск – 23;
  • Нягань – 19;
  • Нефтеюганск – 16;
  • Сургутский район – 12;
  • Советский район – 11;
  • Когалым – 10;
  • Нефтеюганский район – 9;
  • Мегион – 9;
  • Урай – 8;
  • Лангепас – 8;
  • Октябрьский район – 7;
  • Покачи – 7;
  • Пыть-Ях – 6;
  • Югорск – 5;
  • Кондинский район – 5;
  • Ханты-Мансийский район – 4;
  • Нижневартовский район – 4;
  • Радужный – 4;
  • Березовский район – 4;
  • Белоярский район – 3.

«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 154 пациента тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:22, просмотров: 262, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию 2519
  2. ​Департамент здравоохранения Югры прокомментировал ситуацию с выплатами врачам в сургутской поликлинике №2 2465
  3. ​Первая женщина в кандидатах! Зарегистрировались еще два претендента на пост главы Сургута 1927
  4. Трубный завод Северстали в Сургутском районе замер в ожидании 1668
  5. В Сургутском районе педофил совращал девочек через переписку во «ВКонтакте» 1230
  6. ​МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе 905
  7. ​Чем мне запомнится «шуваловский модерн» 732
  8. Уменьшение города, отток людей в частный сектор и запрет на высотные дома — мои пожелания новому главе Сургута 702
  9. ​Югорчане одни из самых дисциплинированных плательщиков по потребительским кредитам в стране 620
  10. ​В Ушаково построили школу за год 609
  1. ​Непонятно это все 11496
  2. ​Четвертым претендентом на пост главы Сургута стал скандальный оппонент администрации 6719
  3. ​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города 6474
  4. «Звон», «Музыкант», «Ночная птица». Чем нам запомнится Андрей Сапунов 5806
  5. ​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова 5298
  6. ​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры 4357
  7. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 3904
  8. ​Ученик нефтеюганской школы пожаловался на запеканку с плесенью. Но все оказалось не так просто 3853
  9. Депутат думы Нефтеюганска скончался накануне из-за коронавируса 3708
  10. Экс-мэр Сургута вошел в аппарат губернатора Югры 3686
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 21894
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 18064
  3. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 15119
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 14833
  5. ​Омич пойдет под суд за продажу в Пыть-Яхе ядовитого алкоголя 13945
  6. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 12012
  7. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 12003
  8. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 11972
  9. ​Непонятно это все 11496
  10. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 10557

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика