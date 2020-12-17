В Югре за сутки выявили 229 новых случаев заболевания COVID-19

Число болевших коронавирусом за весь период югорчан перевалило за 38 тысяч. За сутки COVID-19 подтвердился у 229 человек. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Новые случаи зарегистрированы в 22 муниципалитетах региона:

Сургут – 31;

Нижневартовск – 24;

Ханты-Мансийск – 23;

Нягань – 19;

Нефтеюганск – 16;

Сургутский район – 12;

Советский район – 11;

Когалым – 10;

Нефтеюганский район – 9;

Мегион – 9;

Урай – 8;

Лангепас – 8;

Октябрьский район – 7;

Покачи – 7;

Пыть-Ях – 6;

Югорск – 5;

Кондинский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 4;

Нижневартовский район – 4;

Радужный – 4;

Березовский район – 4;

Белоярский район – 3.

«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 63 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 208 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 154 пациента тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает оперштаб Югры.