По Югре вновь ходит фейк о закрытии всех общественных мест из-за COVID-19

Среди югорчан распространяют фейк о том, что на новогодние каникулы будут закрыты все офисы, работающие с физическими лицами, фитнес-залы, торговые центры, кинотеатры, салоны красоты и другие места скопления людей.

В официальном телеграм-канале региона отмечают, что данная информация не верна. На территории округа действительно действует режим самоизоляции для беременных, хроников и пожилых местных жителей, и некоторые ограничения, которые, впрочем, не регламентируют полностью закрыться всем общественным местам:

«На сегодняшний в Югре действуют режим обязательной самоизоляции для определенного круга лиц до 31 декабря 2020 года. Работа ресторанов, кафе ограничена с 23:00 до 6:00. А также приостановлено проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе детских, приуроченных к Новому году, а также новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, работа аниматоров», – отмечают в пресс-службе канала.