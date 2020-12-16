В ХМАО зафиксирована минимальная просрочка по потребительским кредитам в стране

В Югре в октябре 2020 года зафиксированы самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди других регионов страны. Просрочка свыше 30-ти дней к общему объему этого вида займов составила 8,3 процента, снизившись к октябрю прошлого года на 0,2 п.п.

В России этот показатель составил 16 процентов, увеличившись по сравнению с прошлым годом, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Также дисциплинированно платят жители Якутии (12,4%), Татарстана (12,9%), Москвы (13,2%), Московской области (14,6%). Самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в Ставропольском крае (22,1%), Волгоградской области (20,6%), Краснодарском (19,9%) и Алтайском (19,9%) краях, а также Ростовской области (19,6%).

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что довольно незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы не реструктуризация, уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть более высоким», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.