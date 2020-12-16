По данным Депздрава Югры, врачи сургутской поликлиники №2 должны были получить все необходимые доплаты

Департамент здравоохранения Югры дал подробный комментарий о ситуации, сложившейся в сургутской поликлинике №2. Там врачи направили в прокуратуру жалобу на отсутствие выплат за работу с коронавирусными больными.

По данным Депздрава, в поликлинике №2 еще в июле 2020 года была проведена проверка о правильности расходования средств на выплаты врачам, работающим с коронавирусом – и никаких нарушений тогда не было. Аналогичную проверку провела государственная инспекция труда – она оценивала корректность стимулирующих выплат для врачей, и там тоже не нашли каких-то замечаний.

Повышенную нагрузку, на которые пожаловались врачи, в Депздраве объяснили их работой по совместительству – многие из обратившихся в прокуратуру трудятся на 1,25, 1,5 или даже 1,75 ставки. Очевидно, что это сложно, но, по данным окружных чиновников, никто не вынуждает врачей брать на себя дополнительные ставки – это происходит по соглашению с работодателем.

Что касается работницы регистратуры, которая заявила о том, что заразилась коронавирусом на рабочем месте, в связи с чем ей полагается соответствующая выплата. Департамент здравоохранения округа ссылается на эпидемиологическое расследование №695 от 16 мая 2020 года, по которому эта работница заболела коронавирусом вне медицинского учреждения, поэтому, к сожалению, на выплату претендовать не может.

И также в окружном департаменте твердо заверили, что на жалующихся врачей в 2020 году не накладывались какие-либо дисциплинарные взыскания.