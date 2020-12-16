В этом году югорчане купят на 1,5 тысяч «живых» елей меньше, чем в прошлом

Югорчане стали чаще отдавать предпочтения искусственным елкам: об этом говорит статистика Рослесинфорга. Отмечается, что в этом году планируется продать 5,5 тысяч «живых» новогодних красавиц. Это на 1,5 тысячу меньше, чем в 2019 году. Два года назад эта цифра составила порядка 9,3 тысяч штук.

«Снижение спроса на живые ели связано с повышением экологической культуры жителей округа и с их желанием сэкономить на данной статье праздничных затрат», – подчеркнули в Рослесинфорге.

Напомним, что для того, чтобы срубить ель, необходимо купить порубочный талон. В Сургуте они продаются в киосках «Информечати».