Озвучен график выплаты январской пенсии в Югре

В Пенсионном фонде России по Югре озвучили график выплаты пенсий за январь. Тем, кто получает пенсии на банковский счет и на почте, деньги выдадут в разные даты, но досрочно.

– Организации федеральной почтовой связи начнут осуществлять доставку январских пенсий с 4 января 2021 года согласно графикам выплаты и с учётом режима работы организаций почтовой связи.

– Пенсионеры, которые получают полагающиеся им выплаты через кредитные организации (то есть на счёт в банке) в период 5 и 10 января за январь 2021 года получат пенсии 29 декабря 2020 года.

«Все остальные югорчане получат выплаты в обычные для себя даты, в соответствии с действующим графиком, без каких-либо переносов в связи с праздниками. Напомним, что гражданам, которые получают пенсии и иные социальные выплаты по линии ПФР на счета банковских карт платежных систем «MasterCard», «Visa» и других, необходимо оформить до 31 декабря 2020 года карту платежной системы «Мир»», – подчеркнули в пресс-службе окружного отделения ПФР.