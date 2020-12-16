Из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска можно будет улететь в Крым по льготной цене

Росавиация утвердила перечень маршрутов, субсидируемых в 2021 году для обеспечения доступности воздушных перевозок. В список направлений, по которым можно будет летать по льготной цене в Крым, вошли города Югры.

По маршруту «Сургут – Симферополь» летать будут «Уральские авиалинии», размер специального тарифа составит 5 250 рублей. Из Нижневартовска по этому же направлению также можно будет улететь екатеринбургской авиакомпанией, цена льготного билета – 5 500 рублей. Рейсы из Ханты-Мансийска в Крым будет выполнять «Северный Ветер», субсидируемый тариф – 6 875 рублей.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте свыше 60 лет; сопровождающие ребенка-инвалида; инвалиды с детства II или III группы; инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо; имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

«Условия продажи билетов по специальному тарифу необходимо уточнять в справочных службах авиакомпаний, через официальные сайты и кассы», – уточняется в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Стоит отметить, что в 2021 году в реализации программы примут участие 12 авиакомпаний, в том числе и югорская «Ютэйр». Субсидируемые перевозки будут выполняться по 145 маршрутам, из которых 21 маршрут не субсидировался в 2020 году.