Три пациента из Югры, проходившие лечение от COVID-19, умерли

Три югорских пациента скончались от коронавируса накануне. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 481 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Напомним, что за день в округе выявили 227 новых случаев заражения. Состояние 157 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 257 человек, за весь период пандемии – 33 719 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Югорске и Нижневартовском районе.