Число заболевших югорчан за весь период пандемии скоро перевалит за 38 тысяч

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 227 человек. Таким образом, за весь период пандемии оказались заражены 37 930 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах региона:

Сургут – 34;

Нижневартовск – 29;

Ханты-Мансийск – 27;

Нефтеюганск – 19;

Нягань – 16;

Советский район – 15;

Когалым – 13;

Мегион – 12;

Покачи – 9;

Урай – 7;

Лангепас – 7;

Октябрьский район – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Пыть-Ях – 6;

Радужный – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Сургутский район – 5;

Югорск – 4;

Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 206 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 157 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.