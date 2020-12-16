Число заболевших югорчан за весь период пандемии скоро перевалит за 38 тысяч

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 227 человек. Таким образом, за весь период пандемии оказались заражены 37 930 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах региона:
- Сургут – 34;
- Нижневартовск – 29;
- Ханты-Мансийск – 27;
- Нефтеюганск – 19;
- Нягань – 16;
- Советский район – 15;
- Когалым – 13;
- Мегион – 12;
- Покачи – 9;
- Урай – 7;
- Лангепас – 7;
- Октябрьский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Пыть-Ях – 6;
- Радужный – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Сургутский район – 5;
- Югорск – 4;
- Нижневартовский район – 2.
«На момент выявления у 162 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 56 зафиксирована пневмония, у 9 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 206 случаях. По 21 контакты уточняются. Состояние 157 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб.