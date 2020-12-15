В «Югре-Экологии» считают, что жители ХМАО не доплатили им почти 100 миллионов рублей

Региональный оператор по обращению с ТБО «Югра-Экология» проведет сверку баз данных физических лиц проживающих в многоквартирных домах. Эта работа будет вестись совместно с некоммерческой организацией «УК ЖКХ Югры».

«Не смотря на второй год работы регоператора в Югре, до сих пор нет охвата всех потребителей. За девять месяцев 2020 года «Югра-Экология» недоначислила физическим лицам 97,5 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе компании.

Руководство регоператора рассчитывает, что «УК ЖКХ Югры» поможет им наладить диалог с потребителями. В рамках подписанного документа предприятия организуют совместные консультационно-разъяснительные мероприятия, семинары и открытые совещания с юридическими лицами.

«Управляющие компании многоквартирных домов конечно не занимаются организацией вывоза мусора, как раньше. Но по-прежнему тесно задействованы в системе обращения с отходами (ТКО). И наша организация заинтересована в четком взаимодействии с регоператором и в практичном, и в информационном направлении. Обновление базы данных, совместные предложения по изменению нормативно-правовых актов на региональном и федеральном уровнях поспособствует стабилизации и решению всех возникающих сегодня вопросов между участниками рынка ТКО», – подчеркнул директор НП «УК ЖКХ Югры» Александр Тарасенко.