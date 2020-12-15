Югорчанам, переболевшим COVID-19, предлагают пройти курс реабилитации в санатории «Юган»

Санаторий «Юган» со следующего года будет принимать вылечившихся от коронавируса пациентов. С января здесь организуют санаторно-курортный этап медицинской реабилитации для таких югорчан. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира заседания регионального оперштаба: «Департаментом здравоохранения региона разработана специальная программа для таких пациентов. Направление на реабилитацию выдает лечащий врач при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Полный курс реабилитации составляет 18 дней».

Ранее «Юган» уже участвовал в сопровождении пациентов с коронавирусом. Весной 2020 года его использовали в качестве обсерватора для югорчан, прибывших из заграницы. Позже в Нефтеюганский район стали оправлять на долечивание пациентов Сургутской окружной клинической больницы. С октября базой для них и контактировавших с больными коронавирусом стала сургутская «Олимпия».