Жители Югры удивили экспертов своими финансовыми знаниями

В Югре 2,5 тысячи жителей прошли тест Центробанка на финансовую грамотность. Больше половины (58%) принявших участие успешно справились с заданиями и получили персональные сертификаты. Эксперты советуют югорчанам активнее участвовать в прохождении теста, потому что именно в Югре отмечается рекордный рост онлайн-мошенничеств.

«Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходит с 7 по 16 декабря. Участники, правильно ответившие на 20 и более вопросов из 30, становятся обладателями именного сертификата. Кроме того, на основе полученных результатов каждый участник получает индивидуальные рекомендации, позволяющие восполнить пробелы в знаниях и повысить уровень финансовой грамотности. Время на прохождение – от 15 до 45 мин. Пройти тест можно несколько раз – количество попыток не ограничено», – рассказали в пресс-службе тюменского отделения ЦБ.

В целом в Тюменской области, включая округа, за неделю в зачете приняли участие 11,6 тысячи человек. Уровень «успеваемости» у тюменцев оказался ниже, чем у югорчан – 48 процентов. Лучшие результаты среди жителей «тюменской матрешки» показали ямальцы – 60 процентов успешно сдавших тест.