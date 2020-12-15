В Берёзово во время пожара в аварийном доме пострадали люди

Рано утром во вторник, 15 декабря, произошел пожар в частично расселенном многоквартирном жилом доме с деревянными перекрытиями в поселке Берёзово. Во время происшествия травмы получили пять человек, все они госпитализированы. На месте происшествия работали три пожарных расчета.

«Сообщение о возгорании поступило в 04.30. Первые подразделения прибыли через шесть минут, наблюдалось задымление в подъезде. Возгорание локализовано в 04:50, открытое горение ликвидировано в 05:05. Площадь горения составила 15 квадратных метра. Эвакуирован 21 человек, пять человек доставлены в больницу, предварительно с отравлением продуктами горения лёгкой и средней степени», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Причина пожара устанавливается. Кроме того, по поручению исполняющего обязанности прокурора округа Игоря Меньшикова проводится проверка. «Будет проверено соблюдение требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц, контролирующих органов, дана оценка своевременности реагирования экстренных служб, а также оказанию пострадавшим гражданам. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе ведомства.