Региональный оперативный штаб сообщил о снижении темпов роста распространения коронавируса в Югре

Темп прироста заболевших коронавирусом в Югре на предыдущей неделе составил 0,62 %. Этот показатель за последнюю неделю снизился. Об этом во время онлайн-заседания регионального оперативного штаба рассказала представитель Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

Снизилось и количество очагов вторичного заболевания – сейчас их 532. Но вместе с тем нарастает число повторных заболеваний в этих очагах. «Среднее число заболеваний в одном очаге на минувшей неделе составило 1000,18. И это выше, чем за несколько предыдущих недель. Это подчеркивает важность экстренной профилактики в очагах: если заболел один человек, всем остальным нужно принимать профилактические меры остальным домочадцам», – отметила Инна Кудрявцева.

Меньше стала и доля заразившихся коронавирусом медработников. Ранее siapress.ruписал, что в Югру пришла партия вакцины против COVID-19. Ею были привиты в основном врачи, педагоги и социальные работники. В следующем году оперштаб анонсировал более масштабные поставки «Гам-КОВИД-Вак» в регион.