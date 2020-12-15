Жителей Югры призывают жаловаться на нарушение антиковидных мер в магазинах и ресторанах

Жители Югры могут оставить онлайн-жалобу на нарушение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике распространения коронавируса в заведения общепита, объектах торговли, бытового и транспортного обслуживания. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

В частности, можно рассказать о том, где отсутствуют условия для мытья рук посетителем, обработки антисептиком из санитайзера на входе; нет разметки для соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров; нет оборудования для обеззараживания воздуха.

В пресс-службе ведомства рассказали, что проведено 596 мероприятий в рамках эпидемиологического расследования причин и условий, способствующих заболеваемости населения Югры. В результате возбуждено 532 административных дела в отношении 548 субъектов ответственности. По результатам рассмотрения административных дел объявлено 49 предупреждений, наложено штрафов на сумму 5 948 900 рублей, приостановлена деятельность 78 объектов потребительского рынка.