Спасателям приходится выручать жителей Югры, которые решили проехать по ледовой переправе

Шестерых югорчан пришлось эвакуировать спасателям за сутки – их автомобили сломались во время переезда по зимнику. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

Первый инцидент произошел в Октябрьском районе – четыре человека остались посреди замерзшего водоема. Специалистам экстренных служб помогли людям выбраться и доехать до поселка Приобье.

Во второй раз спасатели выезжали в поселок Нялино: двух человек, застрявших на льду по тем же причинам, эвакуировали в Ханты-Мансийск.

Напомним, что переправы до сих пор не открыты. Их оборудуют только к концу декабря, а пока выезд на замерзшие водоемы опасен для жизни.