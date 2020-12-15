Алексей Добровольский получил вакцину от коронавируса и ответил на самые популярные вопросы о вакцинации

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский получил прививку от коронавируса в прямом эфире: трансляцию, на которой все жители региона могли задать вопросы, глава ведомства провел на своем официальном аккаунте в «Инстаграм» сегодня, 15 декабря.

«Вакцина новая, интерес у народа большой, но я надеюсь, что скоро привиться смогут не только тысячи, но и десятки тысяч людей», – рассказал Алексей Добровольский.

Напомним, что на прошлой неделе в округ пришла новая партия вакцин от коронавируса: 400 ампул предназначено для врачей, учителей и социальных работников.