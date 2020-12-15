В Октябрьском районе погибли два человека: их автомобиль провалился под лед

В Октябрьском районе два автомобиля провалились под лед. По предварительной информации погибло два человека, переезжающих замерзший на «Ниве», водитель УАЗа сумел выбраться и почти не пострадал. Инцидент произошел 13 декабря вечером.

«Около 21:30 поступило сообщение о том, что на устье протоки Алешкинской, двигаясь из Нягани в п. Андра Октябрьского района провалились в полынью два автомобиля – Нива и УАЗ, следовавшие друг за другом. Предположительно в Ниве находилось два человека, они погибли, а водителю УАЗа удалось выбраться из машины, он ехал один. В этом месте ежегодно образуется полынья, которая замерзает не раньше февраля. Как отмечалось уже не раз, выезд на лед еще крайне опасен, особенно в темное время суток», – сообщили в ГИМС МЧС Югры.

Отметим, что передвигаться по льду на автотранспорте разрешено только по оборудованным и официально допущенным ледовым переправам. Они откроются не раньше 25 декабря.