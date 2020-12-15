Работы по обустройству зимников в Югре закончатся 25 декабря

До 25 декабря все ледовые переправы в Югре начнут свою работу – с таким заявлением выступил заместитель губернатора округа Андрей Зобницев на заседании комиссии, которое прошло накануне, 14 декабря.

«По состоянию на 10 декабря выполнено 54 процентов от общего объема работ по зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам. Введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги Ханты-Мансийск - пгт. Талинка - д. Белогорье протяженностью 19,7 км, а также в Нижневартовском районе автозимник «с.Былино - п.Зайцева Речка» протяженностью 14,2 км», – заявил заместитель директора по капитальному строительству управления автомобильных дорог Михаил Веселев.

Отмечается, что в зимний сезон в регионе ведется работа по устройству и содержанию 2277,5 км ледовых переправ – это 55 объектов.