В Югре за сутки скончалось шесть пациентов из-за COVID-19, за весь период пандемии – 478

В Югре за минувший день умерли шесть человек, проходивших лечение от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 478 пациентов. Информацию об этом предоставил оперативный штаб округа.

Напомним, что за сутки выявлено 224 новых случая заражения. Состояние 158 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 252 человека, за весь период пандемии – 33 462 югорчанина.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нижневартовском районе.