Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 19 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 224 человек. Всего за период пандемии оказались заражены 37 703 местных жителя. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах региона:
- Сургут – 39;
- Нижневартовск – 34;
- Ханты-Мансийск – 22;
- Сургутский район – 21;
- Нягань – 15;
- Мегион – 14;
- Урай – 12;
- Нефтеюганский район – 11;
- Покачи – 9;
- Лангепас – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Советский район – 7;
- Нефтеюганск – 6;
- Югорск – 6;
- Когалым – 5;
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Кондинский район – 2;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 158 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.