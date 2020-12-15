Новые случаи заражения COVID-19 обнаружили в 19 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 224 человек. Всего за период пандемии оказались заражены 37 703 местных жителя. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 19 муниципалитетах региона:

Сургут – 39;

Нижневартовск – 34;

Ханты-Мансийск – 22;

Сургутский район – 21;

Нягань – 15;

Мегион – 14;

Урай – 12;

Нефтеюганский район – 11;

Покачи – 9;

Лангепас – 8;

Октябрьский район – 8;

Советский район – 7;

Нефтеюганск – 6;

Югорск – 6;

Когалым – 5;

Ханты-Мансийский район – 2;

Пыть-Ях – 2;

Кондинский район – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 158 пациентов тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.