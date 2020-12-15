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​Югорчанам придется работать до конца. Конца года

31 декабря в Югре останется рабочим днем

​Югорчанам придется работать до конца. Конца года
Фото: ЛДПР

Инициативу объявить 31 декабря выходным днем власти Югры не поддержали: об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. Ранее либерал-демократы Виктор Сысун и Евгений Данников написали письма губернатору Наталье Комаровой и спикеру окружного парламента Борису Хохрякову с призывом поддержать инициативу ЛДПР, высказанную на федеральном уровне. Власти региона ответили отказом.

«Правительство Югры вправе установить 31 декабря выходным днем в отношении работников государственных органов и государственных учреждений и [это решение] будет распространяться на 17 процентов югорчан. Кроме того, решение должно быть принято с учетом потенциальных рисков в целом по региону, чтоб не вызывать диссонанса в работе реального сектора экономики, где 30 процентов работников занято в режиме непрерывного производственного цикла. Учитывая изложенное выше, решение об установлении 31 декабря 2020 года выходным днем не принято», — цитируют депутаты полученный ответ от аппарата губернатора.

Заметим, что ранее о 30 процентах югорчан, на которых не может быть распространено решение объявить 31 декабря выходным, говорила сама Наталья Комарова на большой пресс-конференции; тогда, однако, глава региона не стала заявлять об отказе от идеи, сказав: «Давайте думать и обсуждать».

Отметим, что в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе последний день года все-таки объявили выходным — так же, как и в трети всех регионов страны.

«Парадокс, но третья часть субъектов страны нашла возможность отпустить своих граждан в этот день для подготовки к празднованию одного из самых любимых и долгожданных семейных праздников, а вот наш достаточно благополучный регион, судя по ответу губернатора, не может себе этого позволить», — посетовал один из авторов письма Евгений Данников.

Заметим, к слову, что следующее 31 декабря — в 2021 году — будет выходным уже для всей страны на совершенно законных основаниях: на эту дату перенесут выходной 2 января, который выпадает на новогодние каникулы.

Инициатива ЛДПР о повсеместном объявлении 31 декабря выходным ранее была внесена на рассмотрение в Госдуму.


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Сегодня в 00:04, просмотров: 1445, комментариев: 2
Комментарии:
тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 06:07
«Давайте думать и обсуждать» = «Мы подумали и я решила»?
Местный
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Сегодня в 07:20
Скопировать не у кого. В Москве не сделали выходной
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