За 2020 год в Югре произошло 158 аварий по вине нетрезвых водителей

За весь год в Югре 39 человек погибли по вине пьяных водителей во время ДТП, а 211 местных жителей получили травмы. Всего за 2020 год произошло 158 аварий из-за нетрезвых автолюбителей.

«Несмотря на серьезные последствия подобных ДТП, водителей-правонарушителей, пренебрегающих правилами безопасного поведения на дороге, достаточно много. В 2020 году на автодорогах Югры силами Госавтоинспекторов было привлечено к административной ответственности за управление автомобилем с признаками опьянения более 7 тысяч водителей», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что сообщить о нетрезвых автовладельцах, которые сели за руль, можно в полицию по номеру 02 (для сотовых телефонов – 102).