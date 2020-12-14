В Югре мужчина незаконно содержал в парнике лебедя: птицу изъяли, нарушителю выписан штраф

Югорчанин отловил лебедя, чтобы помочь ему пережить наступающие морозы: мужчина закрыл птицу в парнике во дворе своего дома. Никакого разрешения на содержание лебедя у жителя региона не было, за это и попал под статью.

«Птица изъята и передана в Эколого-Просветительский цент «Шапшинское урочище». В отношении гражданина возбуждено административное дело за нарушение правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства», – рассказали в пресс-службе Природнадзора округа.

Отмечается, что югорчане сами могут обращаться в ведомство, если заметили подобное нарушение. Для этого достаточно оставить обращение по телефону: 8 (3467) 36-01-10 (доб. 3151), e-mail: depprirod@admhmao.ru, а также можно сообщить в Природнадзор: Prirodnadzor-ugra@admhmao.ru