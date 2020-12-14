Анонсирован очередной эфир губернатора Югры Натальи Комаровой – про безопасность транспортных услуг

Серия еженедельных прямых эфиров с губернатором Югры Натальей Комаровой была прервана по уважительной причине – из-за торжеств в честь 90-летия Югры, но уже возобновляется. Тема на пятницу, 18 декабря – доступность и безопасность транспортных услуг в Югре. Правда, время начала будет нестандартное – 9.30.

«Вопрос организации пассажирских перевозок, его территориальные особенности обязывают принимать решения комплексные, централизованные. В период пандемии особенно важен вопрос безопасности при осуществлении пассажирских перевозок», – рассказывает об актуальности этой темы Наталья Комарова у себя в социальных сетях.

Как всегда, разбирать тему и вопросы губернатору помогут общественники. На этот раз это блогер из Сургута Ульяна Ополева, руководитель ВК-сообщества «Взаимопомощь на дорогах БОРТ86» Андрей Субботин, нефтеюганский юрист Антон Тарасов и представитель группы «ЧС Нефтеюганск» Наталья Терегулова. А отвечать на вопросы от модераторов и югорчан будут члены правительства, профильных окружных департаментов и представители перевозчиков.

Все, что вы хотите узнать, предложить или пожаловаться, принимается в соцсетях Натальи Комаровой в «Инстаграм», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Самое интересное попадет в эфир, а что не войдет – то отдельно отработают специалисты команды «Инцидент Менеджмент» и Центра управления регионом.