Поставщик электроэнергии готов списать пеню с «сознательных» должников

Югорчанам, которые накопили задолженность за электричество, предложили не платить пеню: акцию прощения догов запустил один из поставщиков электроэнергии в регионе — Газпром энергосбыт Тюмень.

В компании отмечают, что пеню спишут всем «сознательным» должникам — то есть тем, кто до Нового года успеет закрыть все долговые обязательства перед поставщиком. Таких у энергосбытовой компании предостаточно: общий долг за поставленную электроэнергию на территории всей Тюменской матрешки составляет более 864 миллионов рублей. В Югре антирекордсменами можно назвать жителей Нефтеюганска (на них приходится почти 42 миллиона долга), Кондинского района (более 31 миллиона) и Нагани с Сургутом (более 26 миллионов на каждый город).

Ранее в компании сообщали, что в 2020 году действует мораторий на меры против должников: если раньше злостным неплательщикам могли отключить свет, то сейчас этого делать нельзя. Однако энергетики помнят, что мораторий закончит свое действие с наступлением 2021 года — до этого времени от долгов лучше избавиться.