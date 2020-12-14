Сергею Лушникову из Югорска вручили благодарность за спасение людей из пожара

Житель Югорска Сергей Лушников получил благодарственное письмо за смелость и грамотные действия при выявлении пожара от Главного управления МЧС Югры. Около двух часов ночи 5 июля Сергей оказался в нужное время в нужном месте: он заметил задымление кровли многоквартирного дома на улице Таежной. Не медля ни минуты, Сергей забежал в подъезд, стал звонить во все квартиры и оповещать жильцов о пожаре. Сообщив о возгорании в пожарную службу, очевидец продолжил будить людей.

К тому времени как приехали спасатели, часть жильцов уже была эвакуирована. Площадь возгорания была небольшая – один квадратный метр. Однако пожарные отметили, что решительные действия Сергея уберегли людей от последствий встречи с огнем. «Сергей Михайлович проявил высокую гражданскую ответственность, не остался равнодушным, не растерялся, а оперативно принял верное решение. Его действия признаны правильными и напрямую повлияли на благополучный исход пожара», – сказал Андрей Стеченко, начальник 9 пожарно-спасательного отряда.