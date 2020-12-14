В Югре продолжает увеличиваться число летальных исходов от коронавируса

В Югре три человека скончались от коронавируса за минувшие сутки. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 472 пациента. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне у 230 местных жителей подтвердился диагноз на коронавирус. Состояние 157 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 246 человек, за весь период пандемии – 33 210 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. Меньше всего – Октябрьском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском районе.