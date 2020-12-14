Число заболевших коронавирусом за весь период пандемии в Югре перевалило за 37 тысяч

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 230 человек. Таким образом, за весь период пандемии 37 479 человек оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Новые случаи инфицирования выявили в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 30;

Ханты-Мансийск – 25;

Нягань – 18;

Нижневартовск – 17;

Сургутский район – 16;

Нефтеюганск – 16;

Нефтеюганский район – 13;

Кондинский район – 12;

Урай – 11;

Мегион – 11

Советский район – 8;

Покачи – 8;

Лангепас – 7;

Березовский район – 7;

Югорск – 6;

Белоярский район – 6;

Пыть-Ях – 5;

Радужный – 4;

Когалым – 4;

Октябрьский район – 3

Ханты-Мансийский район – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Состояние 157 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.