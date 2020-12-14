Число заболевших коронавирусом за весь период пандемии в Югре перевалило за 37 тысяч

В Югре за минувший день коронавирус подтвердился у 230 человек. Таким образом, за весь период пандемии 37 479 человек оказались заражены. Об этом информирует местный оперативный штаб.
Новые случаи инфицирования выявили в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 30;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Нягань – 18;
- Нижневартовск – 17;
- Сургутский район – 16;
- Нефтеюганск – 16;
- Нефтеюганский район – 13;
- Кондинский район – 12;
- Урай – 11;
- Мегион – 11
- Советский район – 8;
- Покачи – 8;
- Лангепас – 7;
- Березовский район – 7;
- Югорск – 6;
- Белоярский район – 6;
- Пыть-Ях – 5;
- Радужный – 4;
- Когалым – 4;
- Октябрьский район – 3
- Ханты-Мансийский район – 2;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно. Состояние 157 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе Югры.