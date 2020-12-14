В Югре в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В субботу, 12 декабря, в 16.56 на 23 километре автодороги «подъездная к г. Белоярский» в ДТП пострадали пять человек. Столкнулись Nissan Qashqai и Fiat Ducato.

«Травмы получили водитель и пассажир кроссовера, а также три пассажира микроавтобуса, в том числе две девочки 9 и 14 лет», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие выходные в регионе зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 16 – получили травмы. Как ранее сообщал siapress.ru, в Сургуте в автоаварии на Ленина погиб известный армрестлер Аслан Темирсултанов.