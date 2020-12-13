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​Коронавирус не помешал Югре широко отметить 90-летие региона

Югра грандиозно отметила 90-летний юбилей, несмотря на все ограничения

​Коронавирус не помешал Югре широко отметить 90-летие региона
Фото admhmao.ru

В уходящем 2020 году коронавирус нарушил бесчисленное количество планов, но помешать Югре отпраздновать 90-летие со дня образования региона не смогла даже пандемия. Различные мероприятия, посвященные этой дате, шли в течение года, но пик торжеств пришелся на эти дни – некоторые события продолжаются и сегодня, 13 декабря.

В четверг, 10 декабря, начался с огромного количества приятных слов и пожеланий. В региональное правительство (и следом – всем жителям округа) потянулись десятки телеграмм – поздравил президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев и многие другие. Якушев не ограничился письменным поздравлением и лично приехал в Югру, чем еще раз подчеркнул особый статус нашего региона.

Но так как главная ценность Югры – не нефть или газ, а люди, то в юбилейный день для них было сделано очень много приятных вещей. Чего стоят награждения – очень, очень много награждений.

Только в рамках премии «Признание», вручаемой за лучшие социальные проекты и практики, специальные президентские медали получили 177 волонтеров Югры за самоотверженную помощь людям, оказавшимся в сложном положении в коронавирусную эпоху. Вообще «Признание», по словам Натальи Комаровой: «Это благодарность землякам за добро, которое они отдают людям, за проекты, которые доказывают, что сила неравнодушия творит чудеса».

Владимир Якушев вручал югорчанам государственные награды – большей их части удостоились, разумеется, медицинские работники. Например, за огромный вклад в борьбу с коронавирусом была отмечена врач-инфекционист Сургутской ОКБ Екатерина Сайфуллина – президентским указом она получила орден Пирогова.

Следующая порция наград досталась победителям конкурса рисунков «Расту в Югре». Их вручала Наталья Комарова.

Суть конкурса – чтобы дети представили, как Югра будет выглядеть через 90 лет. Затея юным жителям округа понравилась, и они завалили жюри работами – их было более 2300 в пяти номинациях. Лучшие работы выставили в КТЦ «Югра-Классик», где и проходило награждение победителей.

Власти Югры воспользовались случаем и показали приехавшему в гости полпреду президента в УрФО цвет местных производителей – это произошло на награждении победителей конкурса «Лучший товар Югры» и презентации торговых площадок бренда «Сделано в Югре». «Югра сегодня – это не только регион, где добываются энергетические ресурсы, но и где развиваются все направления экономики. Итоги форума, которые сегодня подводятся, это своего рода баланс всех отраслей экономики, важная история развития автономного округа», – сказал по этому поводу Владимир Якушев.

Если вручение наград было частично очным – с соблюдением всех норм безопасности, то праздничные концерты уже ушли в онлайн. К слову, это справедливо – таким образом послушать хорошую музыку и все добрые слова по случаю юбилея автономного округа могли вообще все желающие – через ТВ и интернет (который в регионе есть у 99 процентов населения, даже у немалой части коренных народов, ведущих кочевой образ жизни).

Все началось с необычного телемарафона «Узнай. Почувствуй. Расскажи», где участники должны разными способами показывать друг другу названия и понятия из жизни Югры, а продолжилось праздничным концертом «Югра нас объединила», а также культурным марафоном с выступлениями артистов разных регионов России и стран в режиме онлайн. Помимо этого в каждом муниципалитете Югры так же делали собственную праздничную программу с массой различных онлайн-мероприятий.

Это значит, что тяга югорчан к совместному действию и творчеству неистребимо, и никакой коронавирус не помешал жителям округа масштабно и очень весело отпраздновать юбилей региона. Если такое количество мероприятий удалось провести в усложненных 2020 годом условиях, то в 2030 году, на 100-летии Югры, все получится еще намного лучше.


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13 декабря в 19:21, просмотров: 496, комментариев: 0
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