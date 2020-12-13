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​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры

Первый губернатор Югры Александр Филипенко предложил югорчанам самим написать историю округа

​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры
Фото, видео: vk.com/public184151365

Александр Филипенко, первый губернатор Югры, внезапно прервал молчание и обратился к жителям округа с интересным предложением. Поводом стал день рождения округа, который, напомним, отмечается 10 декабря: в этом году минуло 90 лет со дня образования ХМАО.

Предшественник Натальи Комаровой, таким образом, фактически предложил альтернативу проекту «Многовековая Югра», которым занимается команда нынешнего губернатора в рамках окружной программы «Развитие гражданского общества в Югре на 2017–2020 годы».

Исходя из слов Филипенко, в обилии подобных проектов ничего странного быть не должно: «История — девушка субъективная, — говорит он, — даже те летописцы, на которых мы веками ссылаемся, они люди, и они в стремлении к объективности в силу разных обстоятельств, сиюминутных, кратковременных, что-то упускали, чему-то придавали большее значение».

Попутно экс-глава региона намекнул на некие «коррективы», которые вносятся в историю — то ли Югры, то ли страны в целом. «Мы все свидетели, как за последнее десятилетие вносятся коррективы в историю. Используя народную память, можно сложить объективную историю. Давайте делать», — обратился Филипенко к аудитории в паблике «БЫЛИ киноальманах» в социальной сети «ВКонтакте».

Субъективные заметки каждого югорчанина, который станет соавтором проекта, можно объединить под условным названием «Я пишу историю Югры», говорит бывший губернатор ХМАО. «А если круче — то страны, — добавляет он. — И смысл заключается в том, чтобы привлечь всех заинтересованных, чтобы они рассказали о себе, об отце, о деде, о семье, поселке, о городе что-то важное, нужное. Просто необходимое. Чтобы сказать и чтобы не забылось…»

Напомним, что Александр Филипенко возглавлял Югру на протяжении 19 лет — с 1991 года как глава администрации ХМАО, с 1996-го — как первый губернатор округа. После ухода с поста в 2010 году он стал аудитором Счетной палаты РФ и работал на этой позиции до 2018 года. Долгое время Филипенко воздерживался от публичных комментариев действий нынешних властей Югры.

В этом году Александру Филипенко исполнилось 70 лет — по этому поводу siapress.ru опубликовал десять фактов о первом губернаторе Югры.


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13 декабря в 11:57, просмотров: 1072, комментариев: 5
Комментарии:
Швондер.
не нравится
13 декабря в 12:52
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
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13 декабря в 13:02
Он, наверное, озабочен коррективами, где Наталья Владимировна в истории развития Югры отведет ему незначительную роль присвоив всю славу себе.
Сергей Б
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13 декабря в 13:09
Нам бы их проблемы.
Альберт Леонов
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13 декабря в 13:44
Хороше и большое дело. Многим есть что рассказать. О чем поведать.
Не всегда то, к чему приковано внимание - важно для потомков.
Народная история - очень интересна будет. А может и нет. Это как детей воспитываем...
Alkonowa1ow
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13 декабря в 14:40
Очень интересное предложение бывшего Губернатора Югры. И своевременное. Как для Югры, так и для всей России. И не только. Для всего постсоветского пространства тоже. Давеча, Вячеслав Никонов озвучил мысль, которая у всех была всегда в умах. Но молчали. Причём он сказал не то, что «что у трезвого на уме, а у пьяного на языке». В трезвом и ясном уме. О северном Казахстане. Исконно российских землях. Мол, подарок это России. Так тут дипломаты РК «раскипятились», ноты всякие стали слать. Видимо память о яицких казаках у современных дипломатов РК напрочь отшибло. В то время, когда пришли русские казаки, ни государства, ни киргизов ( так назвали всех кочевников в степях нынешнего Казахстана) там не «стояло» совсем. Пустые незаселённым пространства. Ветер и ковыль летом и снежные бураны зимой. Россия пришла, заселила, создала города с русскими названиями, развивала промышленность. И.....подарила Нурсултану Назарбаеву, который сразу чтоб закрепиться в русском по сути Северном Казахстане перетащил столицу с юга из города Алма-Ата (опять это русская крепость Верный) на север в Акмолинск- Целиноград- Астану- Нурсултан. Только из уважения к Кунаеву в период СССР Брежнев после освоения целинных земель не включил северный Казахстан в состав РСФСР. И в 90-е по «простоте душевной» передали весь север Казахской ССР с русским населением в отделившийся от СССР Казахстан. История и память нужно хранить и благодарить Россию за такие щедрые подарки. Никонов прав в оценке подарка ( безвозмездного подарка) России РК. И МИД РК не пристало «кипятиться». А нужно спокойно пролистать историю этих земель, послушать людей, которые эти земли превратили в цветущие города совхозы и не разыгрывать «национальную» карту. Тем более РФ хотела бы от РК более ясной позиции в международных делах в отношении РФ. Дрейф РК в многовекторную политику это нехорошо. Совсем нехорошо. А Александр Васильевич прав, что поднял тему памяти и написания истории Югры и страны, чтоб не забылось. Это сверхактуально. И ценно то, что эта тема поднять именно тем человеком, который как Губернатор, в течение двадцати лет стоял у руля нашего округа. И оставил о себе добрую память.
Швондер.
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13 декабря в 15:08
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Alkonowa1ow
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13 декабря в 16:02
История Югры, Тюменской области, Казахстана..... Ведь все как-то в прошлом переплелось в единое, а теперь «новые реалии» режут все по кусочкам и «по живому». Вот как казалось бы связана Югра, Казахстан и Филиппенко. Очень просто. Александр Васильевич родился в Караганде, начал трудовую деятельность на заводе радиоаппаратуры в Петропавловске Казахской ССР. И затем уже учеба в знаменитом Омском автодорожном институте в РСФСР. И никаких проблем, никаких границ. Кстати из райцентра Казанское Тюменской области в Казахстан полчаса езды и никаких пограничников. Есть только таможенный пост. Мы ж, блин, с Казахстаном, соседи. Какие там ноты МИД? Дружественная и соседняя страна. Да и название городов Севера РК: Павлодар, Петропавловск, Актюбинск. Вот Гурьев был ( сейчас переименовали в Атырау - неофициальная нефтяная столица РК). Так его основал русский купец Гурий Назарьев в 1640 году у впадения реки Урал в Каспий. Стенька Разин там столицу свою год держал, пока не выгнали. Разве Никонов не прав. У него дед кроил границы только так на Западе. То был министр иностранных дел. И что ему столо перекроить административные границы внутри. Да это было и не его дело. Все эти были наши совместные территории: как бы отдали в Казахскую ССР для развития. Все это история и историческая память. Которую сегодня пытаются предать забвению или переписать под «новую реальность». Начинают с заигрываться с национализмом. Тут даже Назарбаев сказал мол «пыль глотали»х в Российской империи. Забыли все и даже Елбасы. Но, если забыть все что было и что стало, не напоминать об исторических фактах на любом уровне: на государственном, как это сделал Никонов,на региональном, как заявил сейчас А.В. Филиппенко, то за ведь нас напишут совершенно другую историю и Югры, и России. И скажут, мол так и было.
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