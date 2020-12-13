Первый губернатор Югры Александр Филипенко предложил югорчанам самим написать историю округа

Александр Филипенко, первый губернатор Югры, внезапно прервал молчание и обратился к жителям округа с интересным предложением. Поводом стал день рождения округа, который, напомним, отмечается 10 декабря: в этом году минуло 90 лет со дня образования ХМАО.

Предшественник Натальи Комаровой, таким образом, фактически предложил альтернативу проекту «Многовековая Югра», которым занимается команда нынешнего губернатора в рамках окружной программы «Развитие гражданского общества в Югре на 2017–2020 годы».

Исходя из слов Филипенко, в обилии подобных проектов ничего странного быть не должно: «История — девушка субъективная, — говорит он, — даже те летописцы, на которых мы веками ссылаемся, они люди, и они в стремлении к объективности в силу разных обстоятельств, сиюминутных, кратковременных, что-то упускали, чему-то придавали большее значение».

Попутно экс-глава региона намекнул на некие «коррективы», которые вносятся в историю — то ли Югры, то ли страны в целом. «Мы все свидетели, как за последнее десятилетие вносятся коррективы в историю. Используя народную память, можно сложить объективную историю. Давайте делать», — обратился Филипенко к аудитории в паблике «БЫЛИ киноальманах» в социальной сети «ВКонтакте».

Субъективные заметки каждого югорчанина, который станет соавтором проекта, можно объединить под условным названием «Я пишу историю Югры», говорит бывший губернатор ХМАО. «А если круче — то страны, — добавляет он. — И смысл заключается в том, чтобы привлечь всех заинтересованных, чтобы они рассказали о себе, об отце, о деде, о семье, поселке, о городе что-то важное, нужное. Просто необходимое. Чтобы сказать и чтобы не забылось…»

Напомним, что Александр Филипенко возглавлял Югру на протяжении 19 лет — с 1991 года как глава администрации ХМАО, с 1996-го — как первый губернатор округа. После ухода с поста в 2010 году он стал аудитором Счетной палаты РФ и работал на этой позиции до 2018 года. Долгое время Филипенко воздерживался от публичных комментариев действий нынешних властей Югры.

В этом году Александру Филипенко исполнилось 70 лет — по этому поводу siapress.ru опубликовал десять фактов о первом губернаторе Югры.