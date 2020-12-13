В Югре за сутки от коронавируса умерло пять человек

За субботу от коронавируса умерло еще пять югорчан: данные приводит окружной оперштаб. «За весь период пандемии от COVID-19 умерли 469 человек», — говорится в официальном сообщении.

За неделю число ушедших из-за ковида жителей югорчан составило 28 человек.

Излечились за эти же сутки 244 человека — таким образом, общее число жителей Югры, победивших заразу, за весь период пандемии достигло 32 964 человек.

Сегодня среди заболевших 157 человек находятся в тяжелом состоянии, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее siapress.ru сообщил, что за субботу число новых заболевших «короной» составило 234 человека.