За субботу в Югре выявлено 234 новых случая заболевания COVID-19

Еще 234 югорчанина, больных коронавирусом, выявлено в ХМАО за субботу: об этом сообщает оперштаб округа. Новые случаи заболевания выявлены в 22 муниципалитетах округа, традиционно наибольшие цифры демонстрируют крупнейшие города региона — Сургут, Нижневартовск, а также столица Ханты-Мансийск.
- Сургут – 33;
- Нижневартовск – 26;
- Ханты-Мансийск – 24;
- Нефтеюганск – 19;
- Нягань – 19;
- Урай – 14;
- Нефтеюганский район – 11;
- Югорск – 11;
- Сургутский район – 10;
- Советский район – 9;
- Октябрьский район – 9;
- Мегион – 8;
- Ханты-Мансийский район – 8;
- Пыть-Ях – 6;
- Когалым – 5;
- Лангепас – 5;
- Нижневартовский район – 4;
- Покачи – 4;
- Березовский район – 4;
- Белоярский район – 3;
- Радужный – 1;
- Кондинский район – 1.
У 158 человек «корону» выявили с признаками ОРВИ, у 67 — с признаками пневмонии. Оставшиеся девять пациентов симптомов заболевания не показали.
Общее число заболевших в Югре, таким образом достигло показателя 37 249.