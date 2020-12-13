За субботу в Югре выявлено 234 новых случая заболевания COVID-19

Еще 234 югорчанина, больных коронавирусом, выявлено в ХМАО за субботу: об этом сообщает оперштаб округа. Новые случаи заболевания выявлены в 22 муниципалитетах округа, традиционно наибольшие цифры демонстрируют крупнейшие города региона — Сургут, Нижневартовск, а также столица Ханты-Мансийск.

Сургут – 33;

Нижневартовск – 26;

Ханты-Мансийск – 24;

Нефтеюганск – 19;

Нягань – 19;

Урай – 14;

Нефтеюганский район – 11;

Югорск – 11;

Сургутский район – 10;

Советский район – 9;

Октябрьский район – 9;

Мегион – 8;

Ханты-Мансийский район – 8;

Пыть-Ях – 6;

Когалым – 5;

Лангепас – 5;

Нижневартовский район – 4;

Покачи – 4;

Березовский район – 4;

Белоярский район – 3;

Радужный – 1;

Кондинский район – 1.

У 158 человек «корону» выявили с признаками ОРВИ, у 67 — с признаками пневмонии. Оставшиеся девять пациентов симптомов заболевания не показали.

Общее число заболевших в Югре, таким образом достигло показателя 37 249.