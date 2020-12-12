Югра вступила в клуб всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»

Большое волонтерское мероприятие прошло в Югре в режиме онлайн на образовательном форуме «Добрые люди». Теперь в нашем регионе есть свой клуб всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» – объединение волонтеров, которые помогали попавшим в сложную ситуацию из-за карантина землякам, и планируют эти общественные навыки сохранить и использовать в пост-коронавирусную эпоху. К делу добровольчества в Югре присоединилась даже Наталья Комарова, которая лично обзвонила 700 пожилых людей, находящихся на самоизоляции.

Губернатор не смогла лично присоединиться к встрече волонтеров, поэтому от имени губернатора к присутствующим обратилась директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова: «Пандемия поставила перед нами разные вызовы, но получила наш общий сплоченный ответ, на острие которого находитесь вы, дорогие волонтеры. Эпидемия рано или поздно отступит, а все доброе продолжит жить и развиваться. Это значит, что в Югре будет больше света и доброты, а всем нам теплее от света и щедрости ваших сердец».

Стоит отметить успехи волонтерского движения в Югре – 177 его активистов получили награды от президента Владимира Путина. По словам директора департамента соцзащиты Терезы Пономаревой, ежегодно на надомном социальном обслуживании в регионе находится шесть тысяч пожилых людей, а сегодня волонтеры и соцработники обслуживают в день (!) 50 тысяч югорчан.